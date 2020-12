Premio Nazionale Innovazione: ci sono tre piemontesi tra le migliori 16 arrivate in finale

Ci sono anche 3 piemontesi tra le migliori 16: sono le finaliste arrivate all'ultimo passaggio della diciottesima edizione del Premio nazionale innovazione (Pni) . Si tratta di tre start up che si occupano di nanotecnologie, medicale e di robotica e si affronteranno nella finale del 4 dicembre per provare a vincere il trofeo più ambito. Le finaliste provengono da tutta Italia e rappresentano il “distillato” delle 14 Start Cup , le business plan competition che, a livello regionale, selezionano le migliori idee d’impresa hi-tech italiane nate dalla ricerca accademica. I 16 team, passato il primo vaglio dei Giurati nella giornata di ieri, gareggeranno ora per il titolo di vincitore assoluto del PNI 2020 e si contenderanno i 4 premi settoriali di 25.000 euro ciascuno – IREN Cleantech&Energy, ICT, Industrial e Life Sciences –, oltre ai numerosi Premi Speciali.

Tra i 16 progetti finalisti, le tre piemontesi si collocano in tre categorie diverse. Nella categoria Iren Clentech & Energy c'è DeltaNova - Nanoremediation, che propone nanotecnologie smart ed ecocompatibili per la bonifica di falde contaminate da inquinanti tossici e cancerogeni. Appartiene invece alla categoria Life sciences U-Care Medical, che lavora a un progetto di diagnosi precoce dell’insufficienza renale acuta in pazienti ospedalizzati, con riduzione dei costi per il sistema sanitario e maggiore probabilità di salvare vite umane.

Categoria ICT, infine, per Alba Robot, piattaforma robotica proprietaria per trasformare sedie a rotelle, barelle e scooter per disabili in veicoli Autonomi e Smart.



"Chiudiamo la prima giornata di lavori con grande soddisfazione – ha commentato il Presidente PNICube, Alessandro Grandi –. I numeri ci confortano sulla bontà della strada intrapresa: l’apertura, forzata, al digitale può rivelarsi una straordinaria opportunità per le nostre startup che moltiplicano così le occasioni di confronto, visibilità e business matching, anche al di fuori dei confini nazionali. I progetti finalisti, caratterizzati da un elevato spessore scientifico-tecnologico e da forti potenzialità applicative di mercato, confermano inoltre l’enorme potenziale dell’innovazione proveniente dalla ricerca accademica".