Nato nel dicembre 2019, con un obiettivo innovativo, il progetto “Merenda Italiana” festeggia il suo primo anno.

L’idea che ha visto la luce in casa Raspini S.p.A., e portata avanti con la collaborazione dello chef Marcello Trentini, patron di Magorabin a Torino, si prefigge di rinnovare il rito della Merenda dell’infanzia, ripensata in chiave moderna e gourmet, per rispondere alle esigenze di consumatori sempre più alla ricerca di ingredienti semplici e genuini, di alta qualità, ma con un tocco di novità.

La collaborazione tra Raspini S.p.A. e Marcello Trentini si basa sulla condivisione di valori essenziali, quali l’altissima qualità delle materie prime, l’amore per la tradizione e la volontà di valorizzare i prodotti del territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di 8 ricette: 4 toast e 4 tramezzini, che saranno svelate lungo il percorso e proposte abbinando prodotti stagionali e del territorio, ai salumi a marchio Raspini.

In un anno sono state realizzate e raccontate le preparazioni di MAGO SANDO, BISMARCK e NERO: i primi due hanno come ingrediente principe il prosciutto cotto di alta qualità La Rosa Maestosa di Raspini, un cordato di suino che, secondo tradizione, viene ancora legato e cucito a mano. NERO, presentato nel mese di luglio, esalta le caratteristiche del Grancordato di Suino Nero, vera eccellenza della produzione Raspini S.p.A.

L’anniversario della “Merenda Italiana” sarà festeggiato con la nascita di BOSCO: un nuovo sandwich in cui il protagonista sarà, ancora una volta, il prosciutto cotto La Rosa Maestosa di Raspini, un prosciutto di elevata qualità, ma anche estremamente versatile e di grande personalità, che ben si adatta all’abbinamento con ingredienti dal sapore intenso.

Il progetto continua quindi con entusiasmo ed energia e sottolinea la voglia di proporre, sperimentare e progettare che unisce Raspini S.p.A. e Marcello Trentini, due realtà che ritengono importante e fondamentale l’impegno e l’attenzione nei confronti dei consumatori.

La video ricetta di Bosco e un filmato in cui Raspini S.p.A. e Marcello Trentini racconteranno il nuovo panino e questa importante tappa del progetto “Merenda Italiana”, saranno disponibili sui canali social Facebook @raspinisalumi e Instagram @raspini_salumi