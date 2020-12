Torino si risveglia sotto un leggero manto bianco: in città è arrivata la prima neve [FOTO e VIDEO]

E’ un risveglio accompagnato dal bianco della neve quello che questa mattina ha visto i torinesi aprire gli occhi, tirare su le tapparelle e ammirare i primi fiocchi bianchi cadere lentamente dal cielo. Come previsto, la neve è arrivata in città: negli scorsi giorni la nevicata aveva interessato il Piemonte e la provincia, le zone collinari. Oggi, invece, anche Torino abbraccia i primi fiocchi di neve dell’inverno.

Oltre a Torino, la nevicata sta interessando anche la provincia. Chiuso il colle internazionale della Maddalena. L'Arpa ha emesso un' allerta gialla per tutta la pianura della regione: risulta in aumento il pericolo valanghe.

Intanto negli scorsi giorni la sindaca Chiara Appendino ha emesso un Decreto, pubblicato in Albo Pretorio, contenente le prescrizioni relative alla pulizia del suolo ed allo sgombero della neve che potrebbe accumularsi in luoghi privati o comunque aperti al pubblico, in modo da prevenire pericoli per l'incolumità pubblica.