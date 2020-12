Comprare una lavasciuga: è la scelta migliore per te?

La lavasciuga è un elettrodomestico due in uno, che racchiude cioè le caratteristiche sia di una lavatrice che di un’asciugatrice. La soluzione ideale, verrebbe da pensare. Anzi, verrebbe da chiedersi come mai sul mercato le lavatrici e le asciugatrici si vendono ancora separatamente, vero? Con due funzioni così importanti e la possibilità di risparmiare tempo, soldi, spazio e fatica, viene davvero da chiedersi perché non ce ne sia una in ogni casa, o no?

In realtà, le cose non sono così semplici. Infatti la lavatrice non è per tutti quella soluzione definitiva che sembrerebbe essere in apparenza. Infatti, anche se acquistando la lavasciuga migliore si hanno tutte le numerose funzioni che offrono le moderne lavatrici e asciugatrici, in realtà questo elettrodomestico ha anche degli svantaggi e non è adatto a tutti. Come capire allora se fa al caso vostro? Scopriamolo insieme!

Funzionamento e consumo della lavasciuga

La lavasciuga funziona esattamente come una tradizionale lavatrice durante la fase di lavaggio, nel senso che si inseriscono i capi, si aggiunge il detersivo, si avvia il programma et voilà, il bucato è fatto. Ovviamente può essere utilizzata anche solamente come lavatrice. L’asciugatura invece avviene tramite un getto d’aria che riempie il cestello e viene poi raffreddata trasformando l’umidità in condensa.

Come per le asciugatrici standard, la condensa può essere eliminata dal tubo di scarico, o raccolta in una vaschetta, e come per le asciugatrici tradizionali esistono modelli a condensazione e modelli a pompa di calore. Questi ultimi, di norma, hanno un costo iniziale più alto. tuttavia, presentano una maggiore efficienza energetica e, di conseguenza, nel lungo periodo permettono di risparmiare molto sulla bolletta della luce.