Libri scolastici, Forzese contro la Commissione Pari Opportunità: "Censura"

"Apprendiamo della volontà da parte del Comune di Torino, per mano della Commissione Pari Opportunità, di presentare un ordine del giorno a sostegno della promozione a livello locale della proposta di legge dell'on. Fusacchia per il contrasto agli stereotipi di genere e per la promozione della diversità e dell'inclusione nei testi scolastici. Il Comune anziché provare a mettere bollini sui libri di testo, vada a tappare le buche per le strade o ad ascoltare la rabbia dei cittadini. La proposta di Fusacchia, accolta benevolmente dall'assessore Di Martino, ha un solo nome: censura." attacca Enrico Forzese di Fratelli d'Italia.

"Non sono stati in grado di governare una Città, eccoli pronti a dichiarare guerra al libero pensiero e a proporre valutazioni per gli editori conformi alle loro linee guida. Dietro l'attacco nei confronti dell'Istruzione e della Cultura emerge la tentacolare volontà di condizionare le menti dei più giovani, non in grado di difendersi." continua l'esponente di Fratelli d'Italia.