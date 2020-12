Attualità |

Basket, la carica di coach Cavina: "Reale Mutua pronta per affrontare Piacenza"

"Abbiamo lavorato tanto, saremo all'altezza della situazione"

Coach Cavina e Luca Campani sanno bene quanto sia insidiosa una sfida come quella con Piacenza. Squadra quadrata, con due ottimi americani e con tanta esperienza. Una Reale Mutua che dovrà fare quasi sicuramente a meno di Bushati, con Penna e Pinkins che stanno recuperando dai rispettivi acciacchi per essere disponibili domenica. Basket Torino ha lavorato molto lo stesso in settimana, pensando a migliorarsi, sfruttando l’aiuto dei giovani aggregati e l’allenamento congiunto con Reggio Emilia dello scorso venerdì. Demis Cavina: "Domenica incontreremo una squadra molto organizzata, che fa di questo. Il proprio punto di forza. Possono contare su due USA che segnano tanto, un gruppo di italiani esperto, ma integrato da giovani interessanti. Dobbiamo pensare a noi, cercando di migliorare gli aspetti del nostro gioco. Abbiamo lavorato tanto per accrescere la nostra chimica, sono sicuro saremo pronti per affrontare Piacenza". Luca Campani: "Piacenza ha due americani di assoluto valore, hanno un’ottima organizzazione. Dovremo come sempre concentrarci su noi stessi. Sarà un esordio strano senza il nostro pubblico, speriamo presto di poterli avere di nuovo al nostro fianco".

comunicato stampa

