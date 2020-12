16enne tenta di rapinare un minimarket ma finisce in manette

I carabinieri hanno arrestato per tentata rapina uno studente di Torino di 16 anni: è successo in via Breglio.

Il ragazzo, con il volto coperto e armato di manganello telescopico, ha minacciato e colpito più volte un cittadino del Bangladesh, titolare di un minimarket. Il rapinatore pretendeva l’incasso della giornata ma l’uomo ha reagito dando modo ai carabinieri del Nucleo Radiomobile, richiamati da alcuni passanti che hanno assistito alla colluttazione, di intervenire e bloccare il giovane.

Il minorenne, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa.