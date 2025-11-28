 / Cronaca

28 novembre 2025

Tragedia a Caselette: operaio 60enne cade da nove metri d'altezza e muore

L'incidente in un cantiere di via Molino

Foto d'archivio

Incidente sul lavoro a Caselette nella mattina di oggi, venerdì 28 novembre. 

I sanitari del 118 sono intervenuti in via Molino 23 dove in un cantiere uomo di circa 60 anni mentre si trovava sull'impalcatura per la ristrutturazione di una palazzina è precipitato da un'impalcatura da un'altezza di circa 9 metri. 

L'equipe del servizio regionale di elisoccorso ha tentato di rianimare il paziente, ma purtroppo l'uomo è deceduto.

Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spresal.

