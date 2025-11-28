Tragedia a Caselette: operaio 60enne cade da nove metri d'altezza e muore

Incidente sul lavoro a Caselette nella mattina di oggi, venerdì 28 novembre.
Indagano carabinieri e Spresal
I sanitari del 118 sono intervenuti in via Molino 23 dove in un cantiere uomo di circa 60 anni mentre si trovava sull'impalcatura per la ristrutturazione di una palazzina è precipitato da un'impalcatura da un'altezza di circa 9 metri.
L'equipe del servizio regionale di elisoccorso ha tentato di rianimare il paziente, ma purtroppo l'uomo è deceduto.
Sul posto i carabinieri e i tecnici dello Spresal.