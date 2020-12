Toppo d’auto si aggira tra i veicoli in sosta ma viene arrestato dalla Polizia

Un cittadino marocchino di 39 anni è stato arrestato nella notte di mercoledì dagli agenti della Squadra Volante in corso Emilia per tentato furto.

Ai poliziotti era giunta segnalazione della presenza dell’uomo che armeggiava tra le auto in sosta in corso Brescia. I poliziotti lo hanno poi rintracciato in zona con degli strumenti utilizzabili per forzare le auto in sosta.

Gli agenti hanno anche appurato che una delle auto parcheggiate era danneggiata, presentando segni di effrazione. Il nottolino dei veicolo, infatti, era stato forzato. A quel punto, per l'uomo sono scattate le manette.