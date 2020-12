Igor Boni attacca Damilano: "Si dimetta dai suoi incarichi prima di candidarsi a sindaco"

La campagna elettorale non è neppure iniziata, ma è bastato che Paolo Damilano annunciasse l'intenzione di correre come candidato sindaco per il centrodestra alle elezioni comunali del 2021 a Torino per scatenare una lunga serie di commenti e reazioni da parte di partiti ed esponenti.

Non si è sottatto neppure il presidente dei Radicali Igor Boni, candidato alle primarie del centrosinistra: "Cominciamo bene, davvero bene. Chi da molti anni è alla presidenza della Film Commision Piemonte, Fondazione alla quale partecipa il Comune, che ha come presenza fissa nel CDA l'Assessore alla cultura del Comune, che è evidentemente connesso indissolubilmente alla politica e nella politica del Comune, farebbe cosa buona a dimettersi prima di cominciare a mettere il suo nome sul tavolo per fare il Sindaco di Torino".

Boni accusa, insomma, di possibili conflitti di interessi l'imprenditore e candidato Damilano. "Lo dico io che a marzo ho deciso di lasciare l'incarico di AU dell'Ipla, Spa pubblica, proprio perché volevo eliminare ogni possibile conflitto d'interesse anche al di là delle questioni meramente legislative. Per inciso l'ho fatto dopo che l'Azienda è tornata completamente in equilibrio dopo anni di impegno durissimo".

"Damilano comincia con il piede sbagliato", conclude Boni. "Ci racconta di essere un civico in virtù di una posizione assunta grazie alla politica torinese, mantiene la posizione e i conflitti conseguenti, presentando di sé una immagine totalmente falsata".