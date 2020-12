Vanchiglietta, nuovo attraversamento pedonale luminoso in corso Belgio

Buone notizie per i residenti del quartiere Vanchiglietta : all'altezza del civico 91, infatti, è in fase di realizzazione un nuovo attraversamento pedonale luminoso ; gli interventi sono a cura dei Servizi Tecnici Centrali in collaborazione con Iren e con la Circoscrizione 7 .

La soddisfazione di quest'ultima è stata espressa attraverso i social: “ Questo – si legge sulla pagina Facebook – è un ulteriore tassello verso la sicurezza dei cittadini: l'attraversamento, grazie al nuovo impianto di illuminazione, contribuisce alla sicurezza dei pedoni, in particolare nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità ”.

La novità sarà sicuramente gradita, in ottica futura vista la pandemia in corso, anche agli avventori del vicino Centro d'Incontro, così come a quelli dei numerosi servizi ed esercizi commerciali presenti nelle immediate vicinanze.