Presentarsi nel 2021 con la stampa di biglietti da visita professionali

Quando si viaggia e si incontrano persone per lavoro nulla è più importante di un’ottima presentazione. Gli smartphone e le nuove tecnologie permettono di scambiare informazioni con un semplice clic, ma per ora nulla è ancora in grado di competere con l’efficacia e la semplicità di un biglietto da visita professionale.

Farsi conoscere e ricordare, in ogni occasione

Mostrare il proprio biglietto da visita è sinonimo di professionalità ed eleganza. Un gesto tanto semplice quanto garbato, che facilita la conoscenza e permette al nostro interlocutore di comprendere in un istante di cosa ci occupiamo, chi siamo e quale ruolo occupiamo all’interno della nostra realtà professionale.

Mentre con un connazionale lo scambio dei biglietti da visita avviene al termine dell’incontro, quando si incontra un cliente straniero, invece, il biglietto da visita aiuta a rompere il ghiaccio e a superare i primi eventuali ostacoli rappresentati dal diverso idioma.

Addirittura, per i giapponesi il biglietto da visita deve necessariamente essere presentato nelle fasi iniziali di un incontro. Nessuna contrattazione o relazione può iniziare senza che prima ci si conosca attraverso lo scambio dei biglietti: un vero e proprio rituale che dà il via a ogni affare.

L'importanza di presentarsi in un attimo

Il biglietto da visita tratteggia al meglio ciò che facciamo e chi siamo, permettendo di farci conoscere e ricordare. Il logo della nostra azienda, il nostro nome e cognome, gli indirizzi e i contatti personali: il biglietto da visita rappresenta una chiave che offre al nostro interlocutore la possibilità di contattarci direttamente senza passare dal centralino e senza interlocutori. Insomma, un piccolo tesoro che, a livello professionale, permette davvero di aprire numerose opportunità di business.

Anche quando siamo noi riceverlo, la strada per fissare almeno un secondo appuntamento con il nostro interlocutore è un po’ più semplice se abbiamo in mano il suo biglietto da visita. Avere un contatto diretto, una mail personale o semplicemente un nome a cui fare riferimento facilita, e molto, il secondo approccio.

Innovazione e qualità con un semplice clic

Nonostante il mondo si digitalizzi sempre più, i biglietti da visita professionali classici non potranno mai passare di moda. Comodi, completi, eleganti e personalizzati, i biglietti da visita sono ancora la migliore vetrina per presentare se stessi e la propria attività lavorativa.

