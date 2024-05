Dal 'pennone della memoria' intitolato ad Erbstein alla messa alla Basilica: tutti gli eventi dedicati al Grande Torino

Domani, 4 maggio 2024, saranno trascorsi 75 anni dalla tragedia di Superga, ma gli eventi e le iniziative per onorare la memoria di capitan Valentino e degli Invincibili iniziano già nella giornata di oggi.

Il tributo a Egri Erbstein al Fila

Alle 18.30, nel cortile del Filadelfia, è in programma la cerimonia di intitolazione di uno dei 'pennoni della memoria' del Fila a Ernő Egri Erbstein, il Direttore tecnico del Grande Torino. Il Presidente della Fondazione Stadio Filadelfia, Luca Asvisio, ha accolto così la richiesta della figlia di Erbstein, Susanna Egri, che sarà presente alla cerimonia.

"Anche mio padre, artefice del Grande Torino, avrà il posto che merita con i giocatori allo stadio Filadelfia. Ci sarà anche il suo nome 'scolpito' accanto a quelli dei suoi ragazzi: una battaglia che ho sempre combattuto e che ho vinto solo oggi, a 75 anni dalla tragedia di Superga", ha detto Susanna Egri.

Le facciate dei pennoni del “Cortile della memoria”, che per l’occasione sono stati oggetto di un intervento di ristrutturazione, sono intitolate ai campioni che hanno fatto grande la Storia del Torino - oltre ai nomi degli “invincibili” morti a Superga, vi sono quelli di altre due figure carismatiche come Giorgio Ferrini e Gigi Meroni - e sono anche dedicate ai campionati vinti nelle stagioni 1927-28 e 1975-76.

Maglia speciale in occasione di Toro-Bologna

La sera, alle 20.45, in occasione di Torino-Bologna, i granata di Juric scenderanno in campo con un kit gara speciale, di rara bellezza e fascino, che celebrerà la storia del Grande Torino. La maglia Superga 75 è stata coniata per l'occasione, con l'intento di celebrare gli Invincibili. Nell’intervallo della partita, poi, ci sarà anche il toccante momento con i Sensounico che canteranno “Un giorno di pioggia”, accompagnati dalle luci dei telefonini dei 25 mila dello stadio.

Sabato mattina tra Robaldo e Monumentale

Domani, sabato 4 maggio, alle 10.30 è prevista l'inaugurazione di uno dei quattro campi del Robaldo, il centro sportivo che nel prossimo futuro ospiterà tutte le squadre del vivaio, ma che al momento è ancora un cantiere. Per questo, niente presenza di pubblico e in programma solamente una partita amichevole tra due formazioni di bambini dell'attività di base granata.

Alle 11.30 è in programma la benedizione delle tombe al cimitero Monumentale, con la cerimonia officiata dal padre spirituale granata don Riccardo Robella: è annunciata la presenza, oltre che del patron Urbano Cairo (atteso in precedenza anche al Robaldo), di alcuni parenti delle vittime e di autorità comunali e regionali, oltre ai rappresentati dell'associazione Ex Calciatori Granata.

Alle 17 la messa a Superga e la lettura dei nomi

Nel pomeriggio, infine, alle ore 17 (l'orario del fatale schianto) la messa a Superga, cui farà seguito la lettura dei nomi dei caduti di fronte alla lapide che li ricorda da parte di Alessandro Buongiorno, il 'capitan futuro' granata, che già nel 2023 raccolse l'eredità che è stata per tanti anni del 'Gallo' Belotti.