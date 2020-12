Presepi al passo con i tempi

Viviamo in un epoca in cui va di moda rileggere il passato con gli occhi del presente, come ci hanno mostrato gli ignoranti iconoclasti, il cui passatempo preferito è rovesciare le statue giù dai loro piedistalli, in una sorta di quello che nel calcio si chiama “fallo di frustrazione”. Ovvero, è il decimo tunnel ed il ventesimo sombrero che mi fa e siccome io non sono bravo come lui, mi vendico con un bel calcione vigliacco da dietro, mentre non può difendersi.