C’era una volta il circolo Ettore Valli: degrado e tossicodipendenti nell’edificio sotto sequestro [FOTO]

Se si chiudono gli occhi e si torna indietro di qualche decennio sembra ancora di sentire la musica al circolo ricreativo sportivo Ettore Valli . Quella che fu il punto di ritrovo di tanti torinesi della Circoscrizione 5 e non, con le noti musicali interrotte dal fischio dei treni in transito nella stazione Dora, è oggi diventata casa di disperati, spacciatori e tossicodipendenti.

Uno scenario simile a quanto accade ogni giorno a qualche chilometro di distanza, presso l’ex Gondrand . Il copione è quasi uguale: luogo abbandonato e dismesso, abbandono, sporcizia, illegalità e microcriminalità. Una situazione insostenibile, che ha spinto i residenti ad avviare una petizione per richiedere la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’ex Circolo Ettore Valli e della stazione dei treni adiacente.

Attualmente l’area è posta sotto sequestro ma non avendo mai avviato alcun progetto di recupero l’illegalità ha preso il sopravvento. “L’ex circolo si è trasformato in zona di bivacco per tossicodipendenti e spacciatori, creando un grave problema di degrado e di sicurezza per i residenti e per i commercianti del quartiere. Gli episodi di microcriminalità sono ovviamente aumentati” affermano i petitori. Una situazione precipitata con la chiusura della stazione Dora, altra area inutilizzata e potenzialmente a rischio di degrado.