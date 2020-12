Una donna è stata investita e uccisa da un tram in corso Potenza, a Torino. È successo intorno alle ore 18.

La vettura della linea 9 stava viaggiando verso piazza Stampalia. Per la vittima, nonostante i tentativi di rianimazione del 118, non c'è stato nulla da fare.



La polizia municipale sta ricostruendo la dinamica. Sembra che la vittima, all'altezza dell'incrocio tra corso Potenza e via Foligno, pare abbia attraversato i binari con il semaforo rosso.