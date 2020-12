Liberazione di Venaus, lettera dal carcere della portavoce No Tav: "Questa buffonata deve finire"

"In tutti questi anni abbiamo riscritto la storia, i vostri volti, le vostre voci e tutte le nostre avventure sono qui con me in cella ogni giorno e non mi lasciano mai sola. Prima del profitto di pochi c'è la salute di tutti, questa buffonata della Torino-Lione deve finire una volta e per tutte". E' uno dei passaggi della lettera scritta dal carcere da Dana Lauriola, la portavoce del movimento No Tav arrestata a settembre e oggi reclusa a Torino.

A leggere il documento oggi pomeriggio sono stati gli attivisti del movimento che si oppone alla Torino-Lione, ritrovatisi come ogni anno in Val Susa per celebrare la storica ricorrenza della "liberazione di Venaus" dell'8 dicembre 2005, quando gli attivisti impedirono l'insediamento del cantiere del tunnel geognostico della Torino-Lione. "É il primo 8 dicembre degli ultimi quindici anni che non passeró insieme alla mia meravigliosa famiglia No Tav - scrive Dana - la liberazione di Venaus mi ha fatto capire che insieme é possibile cambiare il corso degli eventi".