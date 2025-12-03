 / S. Paolo / Cit Turin

Accampamento nell’ex Venchi Unica: “Una tendopoli alle spalle della chiesa”

La denuncia di Bolognesi (FdI): “Un’altra situazione che non possiamo ignorare”

Una maxi tenda, un accampamento abusivo a venti metri dai servizi sociali e una situazione surreale che da qualche giorno ha preso piede nell’ex area Venchi Unica, dietro via De Sanctis. A denunciare il caso in zona Pozzo Strada è Stefano Bolognesi, consigliere di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 3, che attraverso un comunicato segnala un “aumento esponenziale” del fenomeno” chiedendo interventi immediati da parte dell’amministrazione.

Il problema delle occupazioni 

Per Bolognesi quella della Venchi è l’ultima “mazzata”. Diverse zone del territorio circoscrizionale, infatti, sarebbero interessate da tempo da insediamenti irregolari e situazioni di degrado: dal Parco Ruffini all’area dell’ex Venchi Unica, da via Braccini a via Osasco fino a corso Racconigi e via Vigone. Un quadro definito “inedito” per il quartiere, che - a suo avviso - non avrebbe mai sperimentato criticità di tale portata.

“Questa situazione - precisa Bolognesi -, ci preoccupa molto”. Da qui l’appello a un’azione “decisa e coordinata” per ristabilire condizioni di normalità e sicurezza.

 

ph. ver.

