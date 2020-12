Il Teatro Baretti celebra in streaming il genio tutto femminile della scienza

Visto il perdurare dello stop dello spettacolo dal vivo imposto dall'ultimo Dpcm, il CineTeatro Baretti di Torino non vuole comunque rinunciare ad andare in scena. Dopo aver sperimentato, con grande successo, la trasmissione on line di alcuni contenuti, sceglie infatti di aprire virtualmente la nuova stagione 2021/21 con un'intera giornata dedicata alle donne nella scienza.

Lo spettacolo "La forza nascosta", diretto da Gabriella Bordin, sarà quindi trasmesso sulla pagina Facebook del Baretti venerdì 11 dicembre alle ore 20. Verrà inoltre preceduto da una chiacchierata a cura di Anna Ceresole, dirigente di Ricerca dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), "L'universo nascosto e le sue forze", a partire dalle ore 18.

L'evento offre un'ampia visuale sulla fisica del ‘900 attraverso gli occhi di quattro scienziate, Marietta Blau, Chien-Shiung Wu, Milla Baldo Ceolin e Vera Cooper Rubin, che ne sono state protagoniste non totalmente riconosciute.

Dalle loro storie traspare un tessuto comune dal forte valore intellettuale e umano, una speciale alchimia tra talento e determinazione, che le ha portate a raggiungere risultati scientifici fondamentali per la comprensione della natura. Dai metodi innovativi per rivelare l’essenza dei processi nucleari agli esperimenti sulle loro simmetrie nascoste, dalla natura sfuggente dei neutrini all'osservazione di galassie lontane. La loro vita si è intrecciata ai cambiamenti sociali e storici vissuti con coraggio ed entusiasmo da ognuna di loro, in un quadro internazionale caratterizzato da grandi sconvolgimenti.

In scena l'attrice Elena Ruzza e il soprano Fé Avouglan.