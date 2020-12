Tav: ancora tensioni in Valle di Susa tra polizia e manifestanti

Non si placa la protesta No Tav in Val di Susa, con le tensioni che sono riprese in concomitanza dell'avvio dei lavori per l'allargamento del cantiere dell'alta velocità.

Nel pomeriggio circa 150 attivisti contrari alla Torino-Lione, dopo essersi riuniti in presidio a Venaus, hanno raggiunto il “Bivio Passeggieri” a Giaglione in segno di solidarietà ai resistenti dei Mulini in Clarea.

Da quanto si apprende dalla questura, gli attivisti hanno lanciato sassi e oggetti contundenti in direzione delle forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica di alleggerimento e il lancio lacrimogeni.

"In Piemonte i cittadini sono chiusi in casa, le attività commerciali sono limitate, i ragazzi non vanno a scuola ma un alcuni teppisti possono raggrupparsi e lanciare le pietre contro le forze dell'ordine che stanno svolgendo il proprio lavoro per presidiare i cantieri Tav. Per questi delinquenti non ci sono più scuse: chiediamo al Ministro dell'interno di intervenire per garantire la legalità in Val di Susa": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva.