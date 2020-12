EXPO RDH 2021 arriverà a Torino il 10 e 11 aprile 2021

Si terrà il 10 e 11 aprile 2021 a Torino presso il Pala Alpitour l’EXPO RDH 2021 - Together for the future. Si tratta del primo evento fieristico internazionale, organizzato in collaborazione con la DLite eventi e congressi, dedicato a salute ed igiene orale, patrocinato dalle istituzioni e dalle associazioni maggiormente rappresentative della categoria.

Ci saranno aree espositive per professionisti e per il pubblico, dove saranno presenti aziende nazionali ed internazionali del settore odontoiatrico, incentrato soprattutto sulla prevenzione (dentifrici/laser/strumenti). La kermesse si svilupperà su 2 giorni, dove si alterneranno dibattiti e convegni, speech professionali, workshop aziendali, live demo, tester area. Centrale la tavola rotonda sui nuovi ordini TSRM- PSTRP.

Inoltre si approfondiranno altri temi ed argomenti di grande attualità, fra cui l’impatto del Covid nel settore. Molto interessanti le 2 sessioni scientifiche presiedute dal prof. Paolo Giacomo Arduino e dalla prof.essa Monica Pentenero.

Filo conduttore di EXPO RDH 2021 sarà il green, l’ecosostenibilità e il minor impatto del Co2. L’evento sarà aperto a farmacisti, dentisti, igienisti dentali e studenti delle rispettive professioni.



Alice Cittone, ideatrice e curatrice scientifica di EXPO RDH 2021: “Sono orgogliosa di portare nella mia città, che amo, un evento complesso dove si alterneranno i migliori professionisti del settore, provenienti dall’Italia e dall’estero. Sarà un’occasione per parlare ed approfondire i temi della prevenzione e della cura orale. Puntiamo a far conoscere l’eccellenza torinese nel settore, partendo dalla Dental School fino ad arrivare alla grande adesione all’odontoiatria sociale. Contiamo di coinvolgere tutta la città, in particolare i giovani, gli studenti, le famiglie e le istituzioni. Covid permettendo ovviamente. Uno degli obiettivi sarà quello di permettere un incontro e confronto tra 3 figure professionali fondamentali nel campo della prevenzione orale: igienisti, dentisti, farmacisti.

Vi aspettiamo al Pala Alpitour. Intanto vi invito ad iscrivervi al sito www.expordh2021.it (visitatore/professionista) per interagire con noi e scoprire le ultime notizie in tempo reale. Sono attive anche le nostre pagine social”.



Riccardo Sangermano, l’altro artefice della kermesse: “L’idea nasce nel 2014, l’abbiamo sviluppata ed affinata nel corso degli anni in incontri, congressi, eventi, iniziative. Ed oggi ci troviamo qui a lanciare questa scommessa in cui crediamo, perché un sorriso in forma è un corpo in salute”.