Domenica 13 torna ai Giardini Sambuy il Mercato della biodiversità Googree

Con la sua ultima edizione di questo lungo e critico 2020, torna domenica 13, dalle ore 9 alle 19, ai Giardini Sambuy il Mercato della biodiversità Googreen, per essere ancora una volta un luogo d'incontro, di scambio e di racconto stagionale, per ricordarci che mai come oggi abbiamo bisogno di mettere in pratica quelle che noi chiamiamo da tempo BUONEPRATICHE.

a rappresentare l'eccellenza stagionale i Maestri del Gusto di Torino e provincia e del Il Paniere dei Prodotti Tipici della Provincia di Torino, presidi enogastronomici, piccoli ma eccellenti produttori del nostre terre, Maestri di Giardino e di Sostenibilità uniti nella suggestiva e sicura cornice dei giardini di fronte a Porta Nuova, accoglienti anche grazie ai cancelli di protezione che permettono di governare gli afflussi e alla presenza dei tenaci volontari e collaboratori, presenti e attivi da tempo nella riqualifica di questo splendido palco a cielo aperto in città.



Allo scadere di questo anno così critico, vogliamo premiarci con due belle novità:



-dopo ben 23 anni, torna al suo luogo d'origine il presepe di legno del maestro Emanuele Luzzati, storico simbolo natalizio della città di Torino, che per l'intero periodo natalizio animerà il Giardino Sambuy con la sua suggestiva atmosfera.

-grazie all'impegno di Iren luce gas e servizi e Amiat un faro illuminerà il fiabesco faggio pendulo a lato e riflesso nella storica fontana all'entrata di via Roma.



📍 SPAZIO DELLE IDEE



Lo Spazio delle Idee questo mese ospiterà i temi della bellezza e della cura.

Con l'allestimento dei fratelli Paolo Gramaglia e Marco Gramaglia e di Paola Tonani la giornata sarà dedicata alla creazione di speciali composizioni e decorazioni per le feste. Ghirlande, centritavola, trionfi di colori e profumi per portare nelle case la magia della natura, quest'anno più che mai. Scenografia nella scenografia, un giardino nel giardino.



In collaborazione con LUFO movement si darà spazio all'evento “Muoviti con Noi” per regalare un sorriso ai bambini dell'Ospedale Regina Margherita Di Torino.



Continua la raccolta fondi per la cucina solidale di cifailaspesa, in collaborazione con la chef Maria Zingarelli e il ristorante Giardino Ristorante Veg Torino.

Con cesti regalo e iniziative intorno ai nostri amati libri si riporterà alla lettura la raccolta ‘Le nuove ricette del cuore’, Blu Edizioni e a cura di Carla Sacchi Ferrero.



Elena Loewenthal - autrice di uno dei racconti ricetta del libro - sarà ospite della diretta streaming sui nostri canali social per ricordare le “spese” della sua infanzia, del credito formativo celato nell’atto del “comprare per la cucina”, della serie di insegnamenti e del progetto educativo insito nella quotidianità di ogni acquisto alimentare.



📍 PROROGA DELL’ALLESTIMENTO ‘FAI PARLARE LA CITTÀ’



Le serrande abbassate del gazebo Sambuy restano a supporto della piccola preziosa mostra curata da Giardino forbito e realizzata dagli apprendisti Ciceroni della classe 5E del Liceo Regina Margherita di Torino per il progetto “FAI parlare la città”.

Un progetto proposto alle scuole nello scorso anno scolastico dalla Circoscrizione Uno in collaborazione con FAI - Delegazione di Torino con lo scopo di riconoscere e far conoscere gli spazi pubblici come bene collettivo, da preservare e valorizzare.