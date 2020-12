Il teatro Superga di Nichelino porta per la prima volta in Italia il musical il Gruffalò

Il Teatro Superga abbraccia la sfida di tenere accesa la cultura, reinventandola, attraverso l’ideazione di un nuovo format. “Nel Salotto Con” vuole infatti essere un nuovo modo per vivere la cultura in un periodo sospeso senza tenere spoglio il palcoscenico: un servizio di streaming fruibile dal salotto di casa che porta tra le mura domestiche gli spettacoli della stagione trasmessi in diretta su piattaforma dedicata direttamente dal palco del teatro di Nichelino.

L’appuntamento di oggi, sabato 12 dicembre, è con Il Gruffalò, il personaggio creato da Julia Donaldson e Axel Scheffler protagonista delle pubblicazioni omonime, apprezzato e conosciuto in tutto il mondo grazie alle traduzioni realizzate in oltre 30 lingue. Lo spettacolo, nonostante le numerose trasposizioni teatrali, non è mai stato rappresentato in Italia e viene ora proposto da Fondazione Aida in una versione nuova e originale, ma fedele ai testi e alle illustrazioni.

Quattro giovani amici accampati in un bosco e seduti davanti al fuoco racconteranno la storia di un topolino che, affamato, decide di attraversare il bosco frondoso e pieno di insidie per trovare la ghianda che tanto gli piace. Strada facendo, incontra tre brutti ceffi che lo vogliono mangiare: una volpe, una civetta e una biscia. Ma il furbo topolino è scaltro di pensiero e sa bene come cavarsela e con l’aiuto della sua grande fantasia trova una soluzione che nessuno si può immaginare, nemmeno lui, forse: un mostro terribile dal nome assai noto ai bambini, il Gruffalò.

Manuel Renga, adattamento e regia: "Cosa c’è di meglio di un bosco di notte per una bella storia di paura? Quattro giovani amici attorno al fuoco sono l’espediente originale e perfetto per iniziare a raccontare la storia del mostro terribile assai noto ai bambini… il Gruffalò! Arricchito da canzoni, trovate divertenti e coinvolgimento del pubblico, lo spettacolo saprà divertire con intelligenza grandi e piccini".

Pino Costalunga, adattamento drammaturgico: "Lasciando intatte le deliziose rime della scrittrice inglese, ho creato un adattamento per il teatro nel quale i bambini e le bambine italiani riconosceranno facilmente il testo che in molti già conoscono a memoria. Anzi, lo potranno gustare ancora di più grazie alle divertenti e originalissime canzoni scritte appositamente per lo spettacolo".

Patrizio Maria D’Artista, musiche originali: "Le musiche composte per lo spettacolo sono la naturale estensione drammaturgica del testo letterario. Ci faranno conoscere più a fondo i nostri protagonisti grazie ad una forte caratterizzazione sonora che ne esalta i lati più distintivi. Le atmosfere musicali magiche e sognanti, con sonorità classiche e tipiche del musical theatre ma filtrate da una rilettura pop, saranno il mezzo attraverso il quale vivere a pieno il fantastico mondo del Gruffalò".

Il Gruffalò

Sabato 12 dicembre, ore 21

Regia e adattamento teatrale di Manuel Renga; adattamento drammaturgico di Pino Costalunga. Con Stefano Colli, Federica Laganà, Giuseppe Brancato e Elisa Lombardi. Musiche originali di Patrizio Maria D’Artista.