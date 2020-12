La Circoscrizione 4 di Torino premia i migliori balconi illuminati

“Balconi illuminati alla Quattro”: la Circoscrizione 4 di Torino propone, dopo il classico appuntamento con il calendario ufficiale composto da immagini scattate dai residenti, un altro concorso. L'obiettivo, questa volta, è reperire foto e filmati dei balconi illuminati per le festività natalizie nei quartieri San Donato, Campidoglio e Parella.

I prodotti migliori verranno successivamente pubblicati sul sito dell'ente decentrato. Il termine ultimo per la presentazione è fissato per le ore 12 di lunedì 28 dicembre: i materiali andranno inviati all'indirizzo circ4@comune.torino.it; esclusivamente i filmati, se gli allegati eccedono i 20 megabyte totali, andranno trasmessi attraverso piattaforme per file di grandi dimensioni come WeTransfer.

Il regolamento prevede, per ogni partecipante, un massimo di tre foto o video (in formato Jpg o Mp4): le prime devono essere orizzontali (lato lungo di massimo 3200 pixel) ed essere correlate da nome autore, titolo, descrizione, luogo e data dello scatto; i secondi, invece, potranno avere una durata massima 10 secondi.