Anche Nosiglia omaggia Alfieri: "Ha saputo, con delicatezza e umanità, portare la sua esperienza di uomo di cultura"

"Rendo omaggio al professor Fiorenzo Alfieri mentre assicuro alla famiglia il mio ricordo per tutti loro nella preghiera". Comincia così il ricordo dell'ex assessore da parte dell'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia.

"Più volte assessore, poi presidente della Accademia Albertina - scrive Nosiglia - il prof. Alfieri è stato anche presidente del Comitato per la solenne ostensione della Sindone nel 2010. In quell'incarico ha saputo, con delicatezza e grande umanità, portare la sua esperienza di amministratore e di uomo di cultura. E anche per lui l'incontro con la Sindone è stato occasione di nuova conoscenza culturale e spirituale".

"Dal 1998 in poi i Comitati per le ostensioni rappresentano un importante punto di incontro fra le culture e le istituzioni che hanno a cuore Torino e il suo territorio, proprio perché intorno alla Sindone, in quei periodi, si accentra l'interesse del mondo intero".