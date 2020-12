Gtt, 160.000 euro di aumenti di stipendi nel 2020. Lo Russo: "Inopportuno"

L'aumento di stipendi all'interno di Gtt accende di nuovo la discussione (online) in Sala Rossa. A distanza di qualche mese dalle prime polemiche, torna d'attualità lo scatto salariale dovuto a meriti lavorativi e avanzamenti contrattuali tra i dipendenti dell'azienda che si occupa del servizio trasporti a Torino.

Nel 2020, infatti, sono 64 gli aumenti di stipendio confermati, per un totale di 160.000 euro in più. Una situazione che ha spinto il capogruppo del Partito Democratico, Stefano Lo Russo, a presentare un'interpellanza generale sottoscritta dai consiglieri Magliano, Foglietta, Curatella, Patriarca, Artesio, Scanderebech e Tisi: "Nel 2020 i dipendenti di Gtt hanno fatto 87.031 giornate di Cassa Integrazione, solo a novembre 1.158 dipendenti coinvolti. La stessa azienda ha approvato un bilancio semestrale con un perdita di 12 milioni di euro: riteniamo inopportuno questo aumento di stipendi" ha attaccato il capogruppo del Pd.

Lo Russo ha anche puntato il dito contro l'alloggio di servizio garantito da Gtt all'amministratore delegato Giovanni Foti, residente a Rivalta: "Si tratta di un benefit, per un costo di 1.900 euro al mese".

Strenua la difesa dell'assessore ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Lapietra: "Nel 2015, ultimo anno di Giunta Fassino, ci sono stati 90 aumenti di stipendio contro i 64 del 2020. Si è passati da 302.000 euro in più a 160.000: abbiamo dimezzato le premialità. Anche il costo del lavoro è passato da 208 milioni agli attuali 188".

Lapietra ha poi ricordato come nonostante le difficoltà e la pandemia, Gtt sia riuscita ad approvare il bilancio del 2020 entro settembre: "E' una cosa che mi inorgoglisce. Per quanto riguarda le promozioni, riguardano tutti i livelli, non solo i funzionari che sono appena 7".