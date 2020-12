Perché portare in tavola i legumi? Scopriamo i benefici con Fab SMS

Le proprietà dei legumi sono davvero numerose. La loro prima grande qualità consiste nella possibilità di apportare proteine nobili di origine vegetale al nostro organismo, contribuendo al controllo dei livelli di colesterolo cattivo nel sangue grazie all'elevato contenuto di fibre.

Le caratteristiche generali dei legumi. Dal punto di vista nutrizionale, le leguminose (lenticchie, piselli, ceci, fagioli, fave, soia, lupini e cicerchie) sono una buona fonte di carboidrati, ma con un indice glicemico inferiore a quello delle farine bianche, del riso o delle patate. Si contraddistinguono per il basso contenuto di grassi, soprattutto di tipo insaturo e la ricchezza di proteine, dal buon valore biologico. Tuttavia, le proteine contenute all’interno dei legumi sono prive di alcune sostanze, come la cisteina, presenti in quelle di origine animale. Tale carenza può, però, essere colmata attraverso l'abbinamento con i cereali. I minerali contenuti nei legumi sono soprattutto ferro, potassio e fosforo. Dal punto di vista vitaminico, sono ottimali i livelli di vitamine del gruppo B e non mancano la niacina (vitamina PP) e la biotina (vitamina H). I legumi, inoltre, sono particolarmente ricchi di fibre.

Tengono sotto controllo il colesterolo. Consumare legumi, magari all’interno di una bella zuppa fumante, è particolarmente indicato per chi soffre di colesterolo alto. La presenza di saponine e della lecitina, infatti, contribuisce a tenere sotto controllo il colesterolo Ldl, quello cosiddetto cattivo, riducendo l’insorgenza di malattie cardiovascolari, come dimostrato da una ricerca del St. Michael’s Hospital pubblicata sul Canadian Medical Association Journal.

Prevengono l’ipertensione. Ricchi di potassio, i legumi sono indicati per regolarizzare la pressione. Il fabbisogno giornaliero di potassio è di circa 3 grammi e i legumi sono fra gli alimenti che ne contengono di più.

Alto potere saziante. La ricchezza di fibre indigeribili rende i legumi un alimento molto saziante. Per questo motivo sono perfetti quando si segue una dieta ipocalorica, e adatti a chi soffre di stitichezza, perché aiutano a regolarizzare il transito intestinale. Inoltre, le fibre svolgono un’importante azione prebiotica in difesa della mucosa intestinale.

Combattono l’anemia. I legumi, in particolare ceci, fagioli e lenticchie sono ricchi di ferro, il sale minerale che aiuta il nostro organismo a formare l’emoglobina e a trasportare l’ossigeno attraverso il sangue. Per quanto meno assorbibile dal nostro organismo rispetto a quello presente negli alimenti di origine animale, una dieta a base di legumi può essere un buon punto di partenza per contrastare anemia e debolezza.

