Nichelino, via libera ai nuovi orti urbani in viale Matteotti

L'Amministrazione ha dato il via libera al progetto per la creazione di nuovi orti urbani in viale Matteotti a Nichelino, con un investimento di 16 mila euro.

Gli appezzamenti di terreno, messi a disposizione dal Comune, intendono favorire l’utilizzo sociale, ricreativo, ludico e culturale cosicché le aree scelte possano trovare uno sviluppo positivo con uno sguardo all’ambiente e all’agricoltura.

L'Amministrazione ha anche messo nero su bianco la rilevanza strategica della riqualificazione del verde cittadino, in coerenza con uno sviluppo sostenibile, per legare ambiente ed economia.