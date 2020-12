Nuovo presidio dei No Tav sui terreni del futuro autoporto

No Tav e anarchici hanno creato un nuovo presidio a San Didero, in Val di Susa, sui terreni dove è stata progettata la costruzione di un nuovo autoporto che sostituirà quello di Susa. La nascita del presidio è stato rivendicato sul sito passamontagna.info.

"Hanno appena assegnato il primo appalto per l'inizio dei lavori che partiranno a San Didero - scrivono nel comunicato - Di una gara di quasi 50 milioni di euro, 5 verranno destinati unicamente alla costruzione di una recinzione a 'difesa' dei terreni interessati dai lavori che trasformerà l'area in un nuovo fortino di Telt".

"Per questo da oggi saremo presenti qui, con un presidio fisso, a occupare i terreni che dovrebbero venire recintati. Non vogliamo un nuovo autoporto, né qui né altrove. Non vogliamo il Tav", concludono gli occupanti.