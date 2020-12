Ddl Sicurezza, Marrone: "Grazie a FdI nessun Far West in Piemonte"

"Nessun Far West in Piemonte, grazie all'emendamento di Fratelli d'Italia al piano strategico sulla sicurezza, le Forze dell'Ordine manterranno il loro ruolo esclusivo nel garantire la sicurezza dei cittadini": a dichiararlo è l'Assessore regionale Maurizio Marrone, intervenendo sui lavori d'aula a Palazzo Lascaris sulla Sicurezza Integrata.

"In merito al tanto dibattuto tema del Controllo di vicinato - spiega Marrone - abbiamo voluto far scrivere chiaramente che la figura del "Coordinatore", deputata a fare da anello di congiunzione tra i cittadini e gli agenti in campo, debba essere individuata auspicabilmente all'interno delle Forze dell'Ordine. Un passaggio importante per sancire il ruolo centrale dello Stato e recepire le istanze che ci erano pervenute in queste settimane dai sindacati di polizia".

"Bene il coinvolgimento dei privati cittadini per segnalare i fenomeni di delinquenza però il coordinamento delle azioni di contrasto alla criminalità deve rimanere saldamente nelle mani delle Forze dell'Ordine. Il piano sulla sicurezza integrata arrivato in aula poggiava su ottime intenzioni e buone idee, come ad esempio le telecamere nei taxi, ma siamo soddisfatti di averlo potuto migliorare facendo chiarezza sulle competenze e dando risposte ai cittadini che chiedono interventi concreti".