Politica scolastica: nasce anche in Piemonte l'associazione Sbam

È stata ufficialmente fondata l’associazione studentesca Sbam Piemonte. Si tratta di un'associazione studentesca (Studenti di Buonsenso per l'Autonomia e il Merito) presente nella maggior parte delle Regioni italiane, che nasce per dare voce a tutti gli studenti che non si riconoscono nelle forme tradizionali di rappresentanza studentesca e che credono nei valori del buonsenso, dell’autonomia e del merito.