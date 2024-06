A Moncalieri nasce “Spine”, il nuovo festival di comicità “pungente”

Al Giardino delle Rose del Castello di Moncalieri nasce "Spine", un festival di stand up comedy senza confini. Una novità assoluta nel panorama italiano, che dal 3 al 6 luglio porterà sul palco della residenza sabauda stand up comedian estremamente liberi e scorretti come Antonio Ricatti, Xhuliano Dule e Tiziano La Bella.

Un Festival capace di 'pungere'

Come le rose del suo giardino, SPINE promette di essere affascinante ma capace di pungere nel momento meno opportuno, come senz’altro faranno i migliori comici della scuderia Be Comedy, partner dell’evento. Questo “piccolo festival di comicità pungente” è pura stand up comedy, un genere teatrale che, attraverso monologhi diretti e personali, esplora la vita quotidiana, la politica, e le relazioni umane con un approccio spesso irriverente e provocatorio.

Dal 3 al 6 luglio, infatti, il Castello di Moncalieri accoglierà sul palco alcuni tra i più brillanti comici della nuova scena, come Antonio Ricatti, noto per la sua capacità di affrontare temi delicati con ironia mordace; Xhuliano Dule, il cui stile unisce con ironia piccante le sfumature culturali italo-albanesi; e Tiziano La Bella, volto già noto su Comedy Central e Amazon Prime. Stand up comedy vuol dire anche open mic, come vuole tradizione; ovvero live da pub dove i comici hanno cinque minuti per incantare il pubblico con le loro battute.

L'irriverenza di Serena Bongiovanni

Tutte le serate saranno guidate dall'eclettica MC (Master of Cerimonies) Serena Bongiovanni, comica torinese e improvvisatrice teatrale in forte ascesa sui social.SPINE, con il sostegno della Città di Moncalieri, si impegna a rendere la comicità di alta qualità accessibile a tutti.