Palazzo Civico, manutenzione straordinaria per oltre 4 milioni di euro

La Giunta comunale, su proposta dell'assessore Antonino Iaria, ha approvato nell'ultima seduta della Giunta comunale il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo all'intervento di Manutenzione straordinaria opere per la prevenzione incendi presso la sede comunale di Palazzo Civico in Piazza Palazzo di Città.

Il progetto, redatto dai progettisti dell'ufficio tecnico della Città per quanto riguarda le opere edili e da Iren Smart Solution S.p.A. per quanto concerne impiantistica elettrica e speciali, in virtù della convenzione in essere con la Città stessa, si rende necessario al fine della messa a norma dell'edificio ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi.

La spesa complessiva, che impegnerà la cifra totale di Euro 4.470.500,00, sarà finanziata mediante formule a medio/lungo termine con istituto da definire e sarà suddivisa nei tre anni: Euro 1.470.000,00 nel 2021, Euro 1.470.000,00 nel 2022 ed Euro 1.530.500,00 nel 2023.

Con successivi provvedimenti si procederà all'approvazione delle prossime fasi di progettazione delle opere.

La partenza dei lavori è prevista per l'inizio del 2022.