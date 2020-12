Protezione Civile, l'accusa di Silvio Magliano: "L'impegno dei Volontari è inversamente proporzionale ai contributi ricevuti dal Comune"

"Grande sforzo profuso, in questi mesi di pandemia, dagli 800 Volontari della Protezione Civile delle Associazioni piemontesi: uno sforzo, purtroppo, inversamente proporzionale ai fondi finora ricevuti", attacca Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino.

"Non risulterebbero ancora liquidati, infatti, i rimborsi per l’anno in corso indicati nella DGC 2020 01008: porto dunque nuovamente il tema in Sala Rossa con un nuovo quesito appena presentato, dopo la precedente interpellanza dello scorso aprile. L'importo annuale allocato, pari a 70mila euro, pare ancora congruo alla luce dell'emergenza e delle maggiori spese che le Associazioni si sono trovate ad affrontare e anticipare? Questa Amministrazione intende incrementarlo?".

"Chiederò, inoltre, se l’Amministrazione intenda offrire contributi alle Associazioni per il graduale rinnovo del proprio parco veicoli e come si siano impiegati i contributi erogati quest'anno dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dell'ANCI. Mi aspetto risposte convincenti: non vorrei dover commentare l'ennesimo caso di ingratitudine delle Istituzioni nei confronti del Volontariato", conclude Magliano.