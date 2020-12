Moncalieri, code e rallentamenti al traffico per la rottura di una grossa tubatura dell'acqua

Per chi arriva a Moncalieri (o deve uscire dalla città), dalla serata di lunedì ci sono problemi e rallentamenti al traffico, a seguito della rottura di una grossa tubatura dell'acqua.

Ha ceduto un giunto della conduttura che corre sotto via Martiri, all'altezza della nuova rotatoria di via Goito, provocando una voragine all'altezza della rotonda e il Comune ha chiuso la circolazione al traffico dalla rotatoria Boffa a quella di via Goito, in direzione Torino. I tecnici della Smat si erano portati rapidamente sul posto per i lavori di ripristino, che però non sono durati solo una notte, come da programma iniziale.

Il guaio si è rivelato molto più grave del previsto e gli interventi necessari dureranno diversi giorni e termineranno (forse) solo prima del Natale. Intanto, questo ha voluto dire code e rallentamenti alla circolazione per chi da corso Savona o via Cavour dovrà recarsi a Torino e per chi da Borgo Mercato dovrà andare in centro a Moncalieri.

Il ponte nuovo, quello subito prima del guasto, sarà chiuso nele due corsie in direzione Torino, mentre nelle altre due ci sarà un doppio senso alternato. Sperando che tutto si possa risolvere entro il 24 dicembre. Automobilisti chiamati a fare esercizio di pazienza, soprattutto nelle ore di maggior traffico.