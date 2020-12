Verso Torino 2021, appello di imprenditori e professionisti per la creazione di una lista civica di centrosinistra

"Il centrosinistra torinese ha bisogno di una rappresentanza civica qualificata, univoca e coesa. Chiediamo quindi ai referenti dei movimenti civici che questa casa nasca subito, per costruire un'agenda politica che parta dall'ascolto di quanti si sono sentiti abbandonati dalla politica". E' l'appello per la costituzione di una lista civica di centrosinistra sottoscritto da un centinaio di torinesi.

Si tratta di imprenditori, dirigenti e professionisti tra cui l'ex sindaco Valentino Castellani (primo cittadino dal 1993 al 2001), l'ex pallavolista e dirigente sportivo Piero Rebaudengo, il fondatore dei Subsonica Max Casacci, il manager culturale Paolo Verri e il regista Gabriele Vacis.

"Torino merita uno sforzo di unità e di volontà - si legge nell'appello - una sola lista civica che dia forza al centrosinistra, un raggruppamento civico che contribuisca a qualificare un progetto politico e che sia capace di avanzare e sostenere una candidatura unitaria in grado di parlare a tutta la città". L'appello è a non perdere tempo, "perché di tempo non ce n'è".

L'intenzione è quella di promuovere "un'idea di città inclusiva e attrattiva" attraverso una forza politica "capace di ascoltare e tradurre le preoccupazioni in proposte concrete", dal momento che "l'ipotesi delle primarie ha frenato la discussione sui contenuti e alimentato divisioni".