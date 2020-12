Il Museo d'Arte Urbana di Torino incontra i cittadini per Natale

Dopo quasi due mesi di pausa dovuti alla seconda ondata di pandemia di covid-19, il Museo d'Arte Urbana di Torino è pronto per tornare a incontrare i cittadini in occasione delle imminenti festività natalizie. Sabato 19 dicembre, infatti, è prevista una visita guidata gratuita alle opere realizzate sui muri di borgo Campidoglio: l'appuntamento è fissato per le ore 15.30 con ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Alfonso (corso Tassoni angolo via Cibrario).

La visita, realizzata all'aperto con l'accompagnamento e le spiegazioni del presidente del Mau e direttore dell'Accademia Albertina di Belle Arti Edoardo Di Mauro, è aperta ad un massimo di 15 partecipanti per garantire il distanziamento interpersonale. La prenotazione, a proposito, è obbligatoria contattando il numero 3356398351 o scrivendo una e-mail all'indirizzo info@museoarteurbana.it; obbligatorio anche l'uso della mascherina.

A essere impegnati nell'organizzazione dell'evento ci sono anche l'associazione di commercianti Galleria Campidoglio e il progetto Fucina Campidoglio, rete di operatori culturali del quartiere di cui il Museo è promotore.