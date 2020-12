Stay Cho.nnected con ho. e Xiaomi

Una grande novità aspetta tutti i nuovi clienti: un voucher per realizzare l’acquisto di vari tipi di dispositivi Xiaomi. Tutto questo come è possibile? Grazie all’iniziativa Stay Cho.nnected valida dal 16 al 27 novembre.

Questi prodotti sono pensati per i nuovi clienti Xiaomi per rendere molto più smart, a livello di navigazione in rete, la propria abitazione.

Stay Cho.nnected: come funziona questa promozione

Analizziamo in questa sezione come funziona questa fruttuosa promozione Stay Cho.nnected per i nuovi clienti Ho. Mobile. Come prima cosa basterà realizzare l’acquisto online di una delle offerte ho. Facendo richiesta della consegna presso la propria abitazione della SIM: sarà così molto semplice ricevere un nuovo numero di telefono, così come richiedere la portabilità dell’attuale numero alla nuova sim, e quindi al nuovo operatore, con pochi semplici passaggi.

Dopo aver completato l’acquisto il secondo passaggio da fare, per ottenere la promozione messa a disposizione da Xiaomi, è quella di visualizzare la propria casella di posta elettronica (il voucher va utilizzato entro il 30 novembre) sulla quale vi verrà spedito il voucher da 20 euro, pronto per il suo utilizzo sul sito mi.com.

Come si usa il voucher

Usare ed usufruire di questo voucher è molto semplice, in quanto bastano pochi passaggi importanti per la riuscita:

registrarsi sul sito mi.com

aggiungere al carrello i prodotti che si vogliono acquistare

attivare il voucher

Da segnalare che il voucher da 20 euro, messo a disposizione ai nuovi clienti Ho. Mobile, potrà essere utilizzato per tutti i prodotti interessati per questa iniziativa. Tra i prodotti disponibili, che sono in elenco sul sito https://www.ho-mobile.it/staychonnected/ possiamo trovare:

cuffie wireless

power bank

lampadine smart LED

videocamere di sicurezza

pesapersone

In conclusione possiamo sottolineare come sia molto conveniente diventare un cliente Ho. Mobile, soprattutto dopo questa agevolazione con un’iniziativa davvero importante visto anche la situazione che stiamo attraversando per il terribile Coronavirus.