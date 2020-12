Il teatro Superga di Nichelino prepara (in streaming) l'appuntamento con il concerto di Natale

Il Natale si avvicina e tra le diversità di questo 2020 condizionato dal Covid ci sarà anche l'impossibilità di andare al teatro per assistere ai consueti spettacoli legati alla festa più attesa dalle famiglie.

A Nichelino, il teatro Superga, che sta cercando di tenere in piedi un palinsesto di eventi online, per mercoledì 23 dicembre, a partire dalle ore 21, nell’ambito dell’iniziativa “Nel Salotto Con”, non rinuncia all'appuntamento con il concerto di Natale in Live streaming grazie al quintetto di fiati della filarmonica Trt.

Il Teatro Superga abbraccia la sfida di tenere accesa la cultura, reinventandola, attraverso l’ideazione di un nuovo format. “Nel Salotto Con” vuole infatti essere un nuovo modo per vivere la cultura in un periodo sospeso senza tenere spoglio il palcoscenico: un servizio di streaming fruibile dal salotto di casa che porta tra le mura domestiche gli spettacoli della stagione trasmessi in diretta su piattaforma dedicata direttamente dal palco del teatro di Nichelino.

Il Quintetto di fiati della Filarmonica TRT è il gruppo composto da elementi della Filarmonica. Nella filosofia di programmazione mostrano un grande interesse per il variegato mondo musicale, con percorsi stilistici che esulano dal repertorio classico per quintetto di fiati, spingendosi nel mondo ricco delle trascrizioni operistiche e sinfoniche, con incursioni anche nell’ambito jazzistico. Il Quintetto di fiati della Filarmonica TRT svolge la sua attività da quasi un ventennio con un ottimo consenso di pubblico e di critica.

Nel pomeriggio di oggi, domenica20 dicembre, dalle 16,30 dal teatro Superga in diretta streaming gratuita sulla pagina Facebook della Città di Nichelino andrà invece in onda lo spettacolo proposto da “Fantateatro”, che reinterpreta con ironia la “classica” fiaba di Cappuccetto Rosso. La rappresentazione sarà a cura degli Assessorati ai Grandi Eventi e alla Cultura. Lo spettacolo è destinato ai bambini con più di 3 anni.