Dieci minuti di musica sotto casa delle persone sole: il regalo natalizio di tre artisti di strada

Regalare dieci minuti di musica a chi, in questo Natale così atipico, soffre maggiormente la solitudine e la mancanza di contatto umano. E' l'idea solidale di Matteo Zulian (in arte Alp King), rapper e looper di strada, attivissimo nelle vie del centro storico di Torino tutti i fine settimana - Dpcm permettendo - con le sue rime e il suo beat inconfondibili. In un periodo storico in cui lo spettacolo dal vivo sta accusando i colpi più duri delle restrizioni legate all'emergenza Covid, è l'arte stessa a tendere la mano verso chi si trova in difficoltà. In questo caso, con un concerto-dono sotto la finestra o il balcone del destinatario, a due giorni dal Natale.

Il 23 dicembre, Alp King con una band composta dal cantante soul Samuele 'Samoo' Spallitta e dal chitarrista Massimo Di Pierro, a bordo di un pick up, gireranno tra Torino, la bassa Valle di Susa e la Val Sangone portando fuori dalle case un repertorio natalizio studiato apposta per fare compagnia ai più fragili. Un'esibizione dal vivo che regali calore e crei, pur con le distanze e le regole imposte, un clima conviviale altrimenti irrecuperabile.

"Ormai - spiega Matteo - è più di un anno che mia nonna non c'è più. Non è stato il Covid, ma fa male lo stesso, e, se c'è una cosa che non riesco a perdonarmi, è il fatto di non aver trascorso abbastanza tempo con lei. A mia nonna Flora piacevano tanto i film e le canzoni sul Natale; insieme, quand'ero bambino, ne abbiamo guardati e cantate tante. Recuperare il tempo purtroppo è impossibile, ma ho pensato che sarebbe bello poter a mio modo rimediare in un senso più allargato. Anche se non si tratta dei nonni in particolare, c'è sempre qualcuno che avrebbe più bisogno della nostra compagnia, di un gesto di affetto o anche solo di una dedica musicale".

"Nonostante i mezzi limitati del periodo - continua - abbiamo così formato una band di canzoni di Natale ad hoc, un gruppo di babbi anti tristezza in missione solidale, che potrebbe, appunto, suonarle di santa ragione al virus ed essere operativo in piena sicurezza. Tutto ciò a bordo di un mezzo cassonato che noleggeremo grazie a una donazione, parcheggiabile sotto case e palazzi, su cui allestire un piccolo palco mobile. Faremo così visita, almeno musicalmente, con qualche brano dal vivo, alle persone cui teniamo. A loro basterà affacciarsi da finestre e balconi per 10 minuti".

Per richiedere la dedica in musica, è possibile scrivere alla mail alpkingeventi@gmail.com, indicando l'indirizzo e il messaggio di auguri da recapitare ai propri cari.