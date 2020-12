La Rete Exclusive Brands sostiene CasaOz e Fondazione Ricerca Molinette

Exclusive Brands Torino – la prima rete italiana multisettoriale di aziende di alta gamma Made in Italy – ha scelto di offrire sostegno a CasaOz e Fondazione Ricerca Molinette, Charity Partner della Rete, per realizzare due progetti benefici di impatto sulla comunità locale in ambito assistenziale e medico.

In collaborazione con CasaOz – associazione nata nel 2005 a Torino per supportare bambini e famiglie che vivono la malattia – Exclusive Brands Torino sponsorizza per 3 mesi il laboratorio di danza all’interno del progetto “Ricominciamo con la musica”, con il quale la onlus vuole far fronte alle conseguenze psicologiche della pandemia di Covid-19, che ha travolto in particolare le persone più fragili e vulnerabili incidendo sulla vita sociale e individuale di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà e generando in loro disorientamento, paura e angoscia. La cessazione di molte attività educative e socializzanti ha infatti messo in luce le difficoltà di bambini e ragazzi che si ritrovano in una situazione di malattia o disabilità e, oggi, il protrarsi dell’emergenza aumenta l’incertezza e acuisce le situazioni di isolamento e solitudine.

L’esperienza ultradecennale di CasaOz mette infatti in luce come attività laboratoriali legate a musica e movimento – tenuti da istruttori professionisti per quanto riguarda la parte tecnica ed educatori per quella relazionale – costituiscano una reale possibilità di integrazione e inclusione di bambini, ragazzi e adulti provenienti da situazioni di salute, culturali e familiari eterogenee. I laboratori, che si terranno sia in presenza che online anche nelle vacanze di Natale, permetteranno di potenziare e sviluppare numerose competenze cognitive, motorie, comunicative, relazionali ed espressive mettendo in atto metodologie ad hoc e facendo uso di mezzi e strumenti specifici.

A sostegno di Fondazione Ricerca Molinette, Exclusive Brands Torino ha scelto di partecipare all’attivazione di una “Unità Operativa di Fase 1” presso il COES – Centro Oncologico Ematologico Subalpino, Presidio Molinette.

Il progetto intende attivare presso il COES una Unità di Fase 1 per la sperimentazione per la prima volta nell’uomo di farmaci e molecole contro le neoplasie solide e le patologie croniche neurologiche degenerative. Pazienti affetti dalle neoplasie più frequenti come i tumori del polmone, della mammella, del colon retto o da malattie neurologiche altrettanto gravi o invalidanti, come la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o la sclerosi multipla (SM), potranno avere nuove opportunità di cura in Italia e in particolare a Torino.

Questa nuova struttura andrà ad affiancare la già attiva Unità di Fase 1 Ematologica, diventando un vero e proprio catalizzatore di ricerca e di giovani scienziati pronti a trasferire in ambito clinico i risultati ottenuti.

Il contributo di Exclusive Brands Torino sarà impiegato per completare l’acquisto della dotazione biomedicale necessaria per l’allestimento dell’Unità di fase 1 e, in particolare, per l’acquisto di un incubatore refrigerato che consentirà di mantenere una temperatura controllata con fase di processo ideale per la conservazione di vaccini, reagenti, anticorpi e culture cellulari, garantendo l’integrità del campione biologico.