“Solidarietà in circolo” a Grugliasco: successo dell'iniziativa del Pd per la raccolta di alimentari destinati ai meno fortunati

I cittadini hanno risposto con entusiasmo all'iniziativa “Solidarietà in circolo” del Partito democratico alla quale il circolo di Grugliasco ha aderito con entusiasmo.

Sono stati raccolti 13 pandori, 5 panettoni, 6 omogeneizzati e budini, 10 pacchi di biscotti, 9 pacchi di brioche, 9 confezioni di pane e cracker lunga conservazione, 4 giocattoli per bambini, 6 confezioni di datteri, 40 kg di pasta, 11 kg di riso, 10 lt olio, 10 kg zucchero, 7 kg sale, 45 scatolette fra tonno, carne in scatola e sgombro, 20 confezioni di pelati, 5 bottiglie di salsa, 5 kg di farina, 25 confezioni di legumi, 10 lt di latte, 12 confezioni di caffè.

Ciò che è stato devoluto dalle famiglie a favore dei meno fortunati è stato consegnato dai militanti e dal segretario del circolo Pd Dario Lorenzoni ai residenti del social housing di borgata Paradiso, al banco alimentare di Grugliasco e a tre famiglie in difficoltà del Gerbido.

"Ci teniamo innanzitutto a ringraziare i nostri iscritti e tutti i cittadini di Grugliasco, che hanno partecipato a questa raccolta. Hanno dimostrato ancora una volta quanto sia grande il cuore dei grugliaschesi", dichiara Paolo Spataro dei Giovani democratici.

"La nostra disponibilità ad aiutare chi è in difficoltà non si esaurisce certo con il concludersi di questa iniziativa – dice Dario Lorenzoni, segretario del Partito democratico di Grugliasco – . La sensibilità dei cittadini che hanno risposto al nostro appello fa sperare in un futuro migliore, perché è la prova che la comunità nonostante le difficoltà della pandemia non si è ripiegata su sé stessa ma anzi ha rafforzato quella solidarietà nei confronti di chi sta soffrendo di più, correndo il rischio di restare indietro".

"Le famiglie sono state individuate attraverso una rete sul territorio fatta di parrocchie e di antenne sensibili a captare il disagio – conclude Pier Paolo Soncin, capogruppo del Pd di Grugliasco in Consiglio comunale – che ci hanno indirizzato verso il social housing, il banco alimentare e tre famiglie del Gerbido. Il Partito democratico è vicino alle persone, sempre”.