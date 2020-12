La rivoluzione dei mercati è realtà: dal 1° gennaio a Torino gli ambulanti pagheranno la tassa unica giornaliera

Svolta storica per i mercati torinesi. Il Consiglio comunale ha approvato una delibera di Giunta che prevede la modifica del regolamento con l’introduzione della tassa unica giornaliera quale metodo di pagamenti in sostituzione della tassa per l’occupazione.

Di fatto, gli ambulanti, pagheranno solo quando monteranno fisicamente i banchi presso i mercati. Un canone unico e due tipe di tariffe, annuali e giornaliere. Il provvedimento dovrebbe portare a un duplice vantaggio: gli operatori del mercato risparmieranno rispetto alla tariffa precedente, mentre l’amministrazione potrà contare sull'incasso immediato del tributo. Il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia di occupazione espressa in metri quadri e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

"E’ una rivoluzione iniziata anni fa, siamo la prima città a introdurre la tassa unica giornaliera in Italia", commenta entusiasta l’assessore al Commercio, Alberto Sacco. Se oggi essere arrivati ad approvare l’atto è un risultato lampante del lavoro svolto, secondo l’assessore il percorso è però iniziato anni fa: "Una volta i vigili giravano al mercato e segnavano sul foglio la presenza o meno dell'ambulante, abbiamo deciso di informatizzare questa procedura: questo risultato di oggi nasce da lì, perché ai vigili basta un tablet per capire chi occupa un determinato posto".

"Sono favorevole alla tassa unica giornaliera: ce la chiedevano in tutti i mercati, il Comune di Torino può fare passi avanti e garantire equità" è il pensiero di Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega. Soddisfatto Andrea Russi, presidente di commissione e consigliere regionale del M5s: "Orgogliosi che la tariffa giornaliera possa dare respiro ai nostri ambulanti". Voce fuori dal coro Maria Grazia Grippo (Pd): "La legge nazionale prevede una tariffa frazionata per ore, in relazione all’orario effettivo svolto dall’ambulante, per un massimo di 9, con il pagamento di una cifra massima. Perché a Torino non avviene questo?".

La delibera è stata approvata dal Consiglio comunale con 40 voti a favore.