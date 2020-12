Anche a Torino c'è chi dice no all'autonomia differenziata

L'Associazione Volere la Luna ha ribadito il proprio no all'autonomia differenziata, ovvero il trasferimento di ulteriori competenze dallo stato alle regioni, in procinto di diventare disegno di legge. Per farlo, ieri pomeriggio è andato in scena un flash mob, organizzato davanti alla prefettura di Torino in piazza Castello nell'ambito della mobilitazione nazionale promossa dalla Rete dei Numeri Pari e dal Comitato per il Ritiro di Qualunque Autonomia Differenziata.