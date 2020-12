Lavolta sprona il centrosinistra: “Le primarie per uscire dal pantano dei totonomi”

Enzo Lavolta torna a parlare di primarie per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra. Dopo settimane di impasse, il consigliere del Partito Democratico rinnova alla coalizione di procedere con la consultazione per scegliere il nome da contrapporre a quello di Paolo Damilano in vista delle elezioni amministrative del 2021.

"Facciamo le primarie per uscire dal pantano dei totonomi. Ribadisco la volontà di mettere a disposizione la piattaforma digitale ‘tivotiamo.it’, che ho scelto per la raccolta delle firme e per le primarie online, una possibilità che renderebbe Torino capofila di partecipazione in tutta Italia", spiega Lavolta.

Il consigliere del Partito Democratico torinese, poi, sottolinea che "Torino esce da un quinquennio di stenti, di mala politica. Cinque anni in cui i cittadini sono stati tenuti in soffitta". "Tergiversare sulle primarie significa allargare questa voragine tra amministrazione e politica. Si continua a parlare di nome condiviso, di ricerca di una rappresentanza comune, come se la sconfitta del 2016 non fosse mai avvenuta", afferma Lavolta, mandando un messaggio al segretario provinciale e regionale del Partito Democratico.