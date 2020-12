Al San Luigi di Orbassano il concerto di Natale lo suonano medici e infermieri

Un doppio concerto natalizio per i medici, il personale e tutti i pazienti dell’ospedale San Luigi di Orbassano. A suonare, questa mattina, saranno proprio gli operatori sanitari: ex studenti, il medico Cornio con la sua band e Generoso Chiocchi, infermiere virtuoso del sax.

Cornio è un medico che lavora in corsia e ha vissuto in prima persona l'esperienza del Covid-19. Con il suo ultimo pezzo, “Paranormale” racconta il difficile momento in cui, prestando servizio da volontario presso l’ospedale di Chivasso, ha contratto il virus, ritrovandosi a vivere la quarantena.

Appuntamento alle ore 12.30 nel II e III padiglione, alle 13 presso l’Hospice e alle 13.30 al Giardino dei Tulipani.

Un concerto live per ricordare anche le persone che sono venute a mancare durante la pandemia.

"Questo concerto - spiega Pier Maria Furlan, presidente dell’Associazione San Luigi Gonzaga Onlus - sarà un modo per mostrare la nostra vicinanza e il nostro contributo a tutte le persone che in questi lunghi mesi hanno gravitato attorno alla pandemia. È un’iniziativa importante che ha lo scopo di lanciare un messaggio di solidarietà e di vicinanza a tutto il territorio. Oltre alla cura medica, vogliamo puntare anche sul sostegno psicologico e affettivo, sia per i pazienti sia per i nostri professionisti sanitari. Creatività, spirito di iniziativa e desiderio di stare insieme sono alla base di questa iniziativa. In questa giornata, infatti, saranno gli stessi medici e infermieri a suonare per tutti e alleviare – per quanto possibile – le preoccupazioni e le ansie di questa difficile fase della vita di tutti noi. Un giorno di solidarietà: uniti, ce la faremo".