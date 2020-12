Borgaro, assembramenti davanti al bar: la titolare insulta i carabinieri e ne nasce un parapiglia con i clienti [VIDEO]

"Voglio le manette, mettetemi le manette. E tu intanto filma". La sceneggiata che ha visto protagonista una donna, su tutte le furie davanti ai carabinieri, è avvenuta a Borgaro Torinese davanti al bar di una bocciofila.

Lì i carabinieri di Venaria hanno accertato la violazione delle norme anti-Covid e stavano procedendo alla sanzione e alla chiusura del locale per 5 giorni come previsto dal decreto. Proprio in quel momento però è intervenuta la donna, madre della ragazza che gestisce il locale. Ne è nato un parapiglia al quale hanno partecipato diverse persone. Il momento massimo di tensione è stato però quando la donna ha invitato i carabinieri a metterle le manette e ad arrestarla, chiedendo a un cliente di filmare tutto con il telefonino. Cosa che è stata fatta: tutta la scena è infatti stata ripresa e condivisa sui social.

Ecco il filmato in questione:

Come mostra il video, la tensione non è mancata. E le persone coinvolte sono state più di una. Ora le immagini sono al vaglio dei carabinieri che stanno valutando la posizione di tutti i protagonisti: qualcuno di loro ha anche aggredito i militari.