Una nuova auto per i carabinieri di Orbassano

la consegna della nuova auto per i carabinieri di Orbassano

La Città di Rivalta nella giornata di oggi, mercoledì 23 dicembre, ha consegnato al comando Carabinieri di Orbassano e Rivalta una nuova Jeep Renegade modello My2020 a trazione integrale, che entra a far parte del parco automezzi a disposizione dell'Arma.

La cerimonia della consegna delle chiavi si è svolta a Tetti Francesi, in piazza Andrea Filippa, davanti al monumento che ricorda il sacrificio del giovane appuntato rivaltese, morto nell'attentato alla base Maestrale di Nassiriya il 12 novembre del 2003. A ricevere simbolicamente l’auto a nome dell’Arma il luogotenente Antonio Vitale, comandante della stazione Carabinieri di Orbassano. Presente alla cerimonia il maggiore Marco D'Aleo, comandante della Compagnia Carabinieri di Moncalieri.

Per Rivalta e i rivaltesi la consegna dell'auto è segno di affetto e stima verso l'Arma dei Carabinieri e nei confronti della stazione di Orbassano guidata dal luogotenente Vitale, con il quale c'è sintonia e collaborazione quotidiana, in particolare con il corpo di Polizia Municipale rivaltese.

Spiega il vicesindaco Sergio Muro: "Abbiamo deciso di acquistarla e consegnarla all'Arma perché siamo convinti che occorra lo sforzo di tutte le istituzioni per garantire ai nostri cittadini il giusto diritto a vivere sicuri, presupposto necessario perché anche gli altri diritti siano garantiti".

La Jeep Renegade – allestita con gli equipaggiamenti specifici per le Forze dell'Ordine – è stata acquistata dalla Città di Rivalta e da oggi data in comodato d'uso gratuito alla stazione Carabinieri di Orbassano.