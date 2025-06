La star dello spettacolo, l’imprenditore, l’oncologo: Torino incorona i suoi ambasciatori. “Siamo orgogliosi di voi”

Cristina Chiabotto, Marco Boglione e Umberto Ricardi: un volto dello spettacolo, un imprenditore di successo (BasicNet) e un luminare della radiologia e dell’oncologia. Sono loro i tre nuovi ambasciatori di Torino scelti dal Comune per il 2025.

Sono stati nominati ufficialmente oggi, festa patronale, in Sala Rossa, alla presenza del primo cittadino, Stefano Lo Russo.

Radici e futuro

“La festa del nostro Santo Patrono è un invito a costruire un futuro più pacifico e oggi ci stringiamo intorno alle nostre tradizioni”. Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha introdotto la cerimonia per la consegna. “Anche quando il toro tentenna, come ha fatto ieri sera con una scelta diciamo diplomatica, noi torinesi non tentenniamo: sappiamo affrontare il futuro con realismo e ottimismo, ma anche un po’ di autoironia che non guasta. Torino è fedele alle sue radici, ma non esita a rinnovarsi e vogliamo raccontarla con tre volti particolarmente importanti”.

Talento, solidarietà, impresa e cura

A Chiabotto è stato riconosciuto il talento artistico, ma anche l’impegno per la solidarietà e la beneficenza. Boglione invece è stato citato come esempio della capacità torinese di fare impresa. A Ricardi, infine, il tributo per chi “dà lustro alla nostra città nel campo più difficile di tutti, quello della cura e della salute di tutti”.

“Tre storia così diverse che però rappresentano bene le anime della nostra città - ha concluso Lo Russo -. E hanno esportato la nostra città ben al di fuori dei nostri confini. Ovunque andranno, sapranno portare con sé l’immagine di Torino: siamo fieri, come città, di avere figli così illustri”.