Contributi viabilità: 169 Comuni torinesi hanno partecipato al click day

Il click day per la concessione di contributi ai Comuni per realizzare investimenti sulle strade provinciali e sul tema della sicurezza stradale ha avuto un’ottima accoglienza dal territorio.

Il 21 e il 22 dicembre erano le date in cui i Comuni potevano presentare i loro progetti on line sul sito della Città metropolitana aderendo al progetto dell’ente di area vasta, per il quale sono stati stanziati 5 milioni di euro da suddividere per zone omogenee.

Hanno presentato domanda 169 Comuni. Sono stati presentati progetti per 37,142 milioni di euro, fra questi il Ciriacese ha presentato progetti per 5,576 milioni, il Pinerolese per 4,7, il Canavese per 4,3 e l'Eporediese per 3,9.

Per quanto riguarda la tipologia delle opere per le quali è stato richiesto il finanziamento:

- rifacimento manti e manutenzione straordinaria delle strutture: 7,065 milioni;

- messa in sicurezza di intersezioni 9,815 milioni;

- interventi volti a risolvere criticità idrauliche 2,152 milioni;

- interventi di traffic calming 2,429 milioni;

- interventi volti a creare percorsi pedonali, marciapiedi, piste ciclabili 6,720 milioni;

Dei soggetti che hanno presentato domanda, 25,44% hanno popolazione sotto i 1000 abitanti, 23,07% fra 1000 e 2000, 27,22% fra 2000 e 5000, 13,02% fra 5000 e 10000, 5,92% fra 10000 e 20000 e 5,33% superiore a 20000. Gli abitanti rappresentati sono 820.264.

Entro il 31 dicembre 2020 la Città metropolitana analizzerà nel dettaglio la coerenza dei progetti ai criteri di concessione dei contributi, che tengono conto dell'incidentalità sulle strade provinciali nel territorio comunale, della tipologia, finalità e contesto in cui è inserito l'intervento proposto, dell'avanzamento progettuale e della compartecipazione al finanziamento da parte del Comune proponente. Al termine di questo lavoro istruttorio la Commissione valutatrice attribuirà i punteggi di merito per l’assegnazione dei contributi.

Per saperne di più: www.cittametropolitana.torino.it/speciali/2020/concessione_contributi_comuni/